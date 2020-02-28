«Нарушений нет»: В Ярославле комиссия проверила конноспортивную школу

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:15:06+03:00

Комиссией было проверено сено, кормовая база, а также прилегающая к школе территория. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В результате проверки не подтвердился ни один из заявленных пунктов петиции

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В Ярославле 28 февраля прошла проверка в конно-спортивной школе олимпийского резерва № 21. В состав комиссии вошли зоозащитники, специалисты мэрии, а также родители и ученики школы. В результате рейда не было выявлено нарушений содержания животных.

- Комиссией было проверено сено, кормовая база, а также прилегающая к школе территория, - рассказала зоозащитница Елена Пыркина. – В результате проверки не подтвердился ни один из пунктов петиции.

Кроме того, активистка отметила, что автора жалобы на рейде не было. Более того, петиция была создана с фейкового аккаунта. В дальнейшем конноспортивную школу ждут проверки документации.

ИСТОЧНИК KP.RU