2020-02-21T13:59:45+03:00
Общество

«Конь умер в страшных мучениях». В Ярославле призывают спасти лошадей конноспортивной школы

Создана петиция, автор которой считает, что животных кормят некачественными кормами
Полина Вачнадзе
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Пока петицию подписали 45 человек. ФОТО: скрин с сайта change.orgПока петицию подписали 45 человек. ФОТО: скрин с сайта change.org
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На сайте change.org создана петиция, в адресатах которой значится комитет Государственной думы РФ, Генеральная прокуратура, ФАС РФ и ФНС РФ, а также глава Ярославского региона и глава города. Автор сообщения Наталья Мишина просит спасти 90 лошадей, которые содержатся в конноспортивной школе олимпийского резерва МУ СШОР №21.

- Поголовье находится в плачевном состоянии. Здоровье многих лошадей подорвано в результате следующих причин. В учреждение поставляются очень некачественные корма (сено и овес). Корма поставляются в сыром гнилом, сыром виде, с плесенью, неприемлемом для употребления в пищу животными, - пишет автор.

По ее словам, часто привозят травы, ядовитые для лошадей, а сено и овес, несмотря на их сомнительное качество, покупается по завышенным ценам.

- Среди поголовья начался настоящий голод и болезни. В течение 2019 года в школе погибло 2 лошади, одна лошадь в плохом состоянии была доставлена в серьезное лечение в Москву, другую прооперировали из-за заворота кишок. В феврале 2020 года от некачественных кормов погиб молодой мерин, конь умер в страшных мучениях. Но несмотря на это администрация учреждения продолжает закупать гнилой, непригодный для питания корм, - пишет в петиции ее автор.

И отмечает при этом, что и дети, и взрослые активно посещают занятия в школе. Физические нагрузки только усугубляют состояние животных, а определенные инфекционные заболевания, в случае их возникновения, могут передаваться от животного к человеку.

- Просим оказать возможное содействие в прекращении действий живодерского характера на территории школы, в прекращении страданий животных, а также в прекращении коррупционных составляющих в деятельности учреждения. Особенно просим помощи в организации безопасности детей, занимающихся конным спортом! Просим произвести соответствующую проверку деятельности учреждения, просим произвести соответствующую проверку деятельности контрагентов учреждения, которые занимаются поставкой кормов для лошадей, просим произвести проверку закупочной деятельности учреждения. Просим привлечь должностных лиц учреждения к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - взывает о помощи ярославна.

К сожалению, дозвониться до руководства школы КП-Ярославль не удалось. По словам секретаря Ларисы Ивановой, ответившей на звонок, директор сейчас находится в отпуске, а все ее заместители – на соревнованиях. Поэтому поговорить о претензиях в адрес конноспортивной школы они смогут не раньше, чем 24 февраля.

Свой комментарий по ситуации обещали дать и в мэрии Ярославля. Мы будем следить за развитием событий.

С момент создании петиции прошло два дня. На данный момент ее подписало 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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