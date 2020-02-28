В Ярославле нашли 13-летнюю девочку, пропавшую 23 февраля
Она жива и здорова
Девочку нашли волонтеры. ФОТО: ЯрСпас ВКонтакте
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13-летняя девочка, которую волонтеры искали 4 дня, нашлась. "Найдена, жива" - такая скупая информация появилась в группе "ЯрСпаса" в социальных сетях. Никакие подробности не разглашаются, ровно как и то, где ребенок пропадал все эти дни. Известно лишь то, что
нашел юную ярославну экипаж волонтеров.
Напомним, что девушка ушла из дома в Заволжском районе в праздничный день, 23 февраля. Участники группы комментариях к посту призывают подростков думать о родителях, прежде чем совершать такие поступки.
ИСТОЧНИК KP.RU