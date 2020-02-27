2020-02-27T15:23:17+03:00
Общество

В Ярославле четыре дня ищут 13-летнюю девочку

Варвара Хорхорина ушла из дома 23 февраля
Полина Вачнадзе
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Девочка пропала 23 февраля. ФОТО: группа ЯрСпас ВКонтактеДевочка пропала 23 февраля. ФОТО: группа ЯрСпас ВКонтакте
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13-летняя девочка ушла из дома в Заволжском районе Ярославля 23 февраля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид Варваре Хорхориной 14 лет. Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза голубые.

Была одета в яркую зеленую куртку, джинсы камуфляжного цвета, черные ботинки. Если кому-то что-то известно о том, где находится девушка, просьба сообщить по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового), или на горячую линию ЯрСпаса 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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