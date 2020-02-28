Ярославский омбудсмен предложил горожанам вспомнить земляка Алексея Смирнова

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:10:25+03:00

28 февраля исполняется 100 лет со дня рождения ветерана и актера

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Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин почтил память актера и ветерана Великой Отечественной войны Алексея Смирнова.

Дорогие земляки!

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения прекрасного человека, нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного артиста РСФСР Алексея Макаровича Смирнова. Кавалер ордена Красной звезды и дважды кавалер ордена Славы от начала до конца прошел Великую Отечественную войну.

Многие помнят его легендарную роль авиатехника Макарыча в фильме «В бой идут одни «старики» или матроса Кныша в фильме «Полосатый рейс». В общей сложности актер снялся почти в 70 фильмах.

Сохранить и передавать память о наших героях молодому поколению наш долг! Чтим и уважаем подвиги наших предков!

Помни, Гордись, Прославляй Родной край!

ИСТОЧНИК KP.RU