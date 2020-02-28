В Ярославской области почтят память ветерана и актера Алексея Смирнова

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:34:51+03:00

Алексей Смирнов сыграл роль авиатехника Макарыча в картине «В бой идут одни «старики» и хулигана Федю в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика».

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Сегодня, 28 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого ярославца, ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного артиста РСФСР Алексея Смирнова. Он сыграл роль авиатехника Макарыча в картине «В бой идут одни «старики» и хулигана Федю в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». За свою долгую интересную жизнь он исполнил около семидесяти ролей, а цитаты его героев быстро становились народными.

В этот день на территории авиационно-технического комплекса «Левцово» пройдут памятные мероприятия. В мае 2018 года там был установлен памятник авиатехникам, прообразом которого стал наш земляк Алексей Смирнов.

Во второй половине дня поклонники и близкие люди актера смогут посетить Ярославский государственный музей-заповедник. С 7 февраля в стенах музея открыта выставка «Будем жить! Слово о ярославской авиации». В экспозиции представлены ордена и награды Алексея Смирнова, а также документы и фотографии.

Завершатся памятные мероприятия в ДК «Нефтяник». В 17 часов откроется мобильная выставка, посвященная биографии актера и состоится презентация почтового конверта, выпущенного ФГУП «Почта России» к 100-летию Алексея Смирнова. В конце мероприятия горожан ждет театрально-музыкальная постановка «Макарыч. Будем жить!».

ИСТОЧНИК KP.RU