2020-02-27T15:04:13+03:00
Общество

Ярославна, которую из огня спас пожарный, рассказала, как все было

Екатерина Малярова мылась, когда начался пожар
Полина Вачнадзе
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Пожар произошел в начале февраля в квартире на улице Алмазной в ЯрославлеПожар произошел в начале февраля в квартире на улице Алмазной в ЯрославлеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ярославна Екатерина Макарова, женщину и ее троих детей вытащил из горящей квартиры пожарный Валерий Кузнецов, опубликовала в социальной сети пост благодарности людям, которые помогли ей в трудной ситуации.

- Все случилось, когда дети спали. Я мылась и почувствовала запах гари. Вышла из ванны, смотрю горят шторы и обои на стене, рядом на диване спали дети, я их разбудила и вывела на балкон. Сама попыталась потушить, но не получилось. Дверь я закрыла на ночь, ключи в двери не оставляю, так как муж не откроет дверь с другой стороны. Было не найти ключи, сильно едкий дым был. Я вышла на балкон к детям и мы стали звать на помощь. В этот момент и проходил Валерий Кузнецов, который помог моим детям и мне спуститься по балкону и мы пошли к соседям которые живут внизу. Дмитрий Соколов вызвал пожарных, а его жена Надежда Соколова взяла детей и дала одежду детям, так как они были в нижнем белье. Огромное им спасибо! Квартира сильно пострадала, всю мебель и вещи выкинули. Спасибо огромное людям которые откликнулись на нашу беду, - пишет в группе "Жесть Ярославля" Екатерина Малярова.

Пожар произошел в начале февраля в квартире на улице Алмазной в Ярославле. Валерий Кузнецов гулял с собакой и не смог остаться в стороне, когда услышал крики о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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