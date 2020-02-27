В Ярославле пожарный, рискуя собственной жизнью, спас семью
4 февраля в одной из квартир дома №5 на Алмазной вспыхнул пожар. В какой-то момент вечернюю тишину огласил пронзительный крик. О помощи просила женщина, оказавшаяся в плену огня: в квартире находились трое ее детей.
В это время старший прапорщик внутренней службы Валерий Кузнецов гулял со своей собакой. Он услышал крики, подошел к дому и увидел на балконе второго этажа женщину и валивший из квартиры дым. Не раздумывая, Валерий бросился на помощь.
Пожарный поднялся по решетке балкона первого этажа и оказался на балконе горящей квартиры. Валерий поочередно стал спускать вниз детей и передавать их людям, которые к тому моменту собрались около дома. Затем мужчина помог спуститься матери. Когда на место пожара прибыла первая машина, все были уже спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU