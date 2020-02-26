Из-за снегопада Ярославль встал в пробку
К концу рабочего дня заторы на дорогах стремительно увеличиваются
ФОТО: Яндекс.Карты
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В Ярославле пошел снег, и на городских дорогах образовались заторы. Пока пробка составляет 6-баллов, но к концу рабочего дня стремительно увеличивается.
Обильные осадки продляется до 19 часов вечера. Ночью, 27 февраля, синоптики прогнозируют затишье. Снегопады возобновятся только к обеду следующего дня.
Будьте внимательны на дорогах и не забывайте соблюдать дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU