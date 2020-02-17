Какой будет весна в Ярославле?
Ближайшие прогнозы синоптиков
ФОТО: Погода в городе - Яндекс
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Синоптики дают оптимистичные прогнозы на весну. По их мнению, зима уже почти закончилась, и не только календарная. Март в Ярославле ожидается теплым, но хмурым.
Почти весь первый весенний месяц в регионе будет небольшой стабильный минус. Первые две недели месяца станут облачными, и иногда выглянет солнце. В следующие дни выпадут осадки: снег с дождем. И станет немного холоднее, до -3.
А дальше, по прогнозам синоптиков, будет теплый солнечный апрель, который «разогреется» до конца месяца до +15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU