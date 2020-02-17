Какой будет весна в Ярославле?

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:38:01+03:00

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Синоптики дают оптимистичные прогнозы на весну. По их мнению, зима уже почти закончилась, и не только календарная. Март в Ярославле ожидается теплым, но хмурым.

Почти весь первый весенний месяц в регионе будет небольшой стабильный минус. Первые две недели месяца станут облачными, и иногда выглянет солнце. В следующие дни выпадут осадки: снег с дождем. И станет немного холоднее, до -3.

А дальше, по прогнозам синоптиков, будет теплый солнечный апрель, который «разогреется» до конца месяца до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU