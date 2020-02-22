Жуткая смерть: ночью под Переславлем иномарка сбила пешехода, а фура наехала на тело

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:49:31+03:00

На месте работали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В ночь с пятницы на субботу, 22 февраля, около 3.30 ночи на 129 километре дороги «Москва-Холмогоры» недалеко от села Щелканка «Хендэ Солярис» сбил 46-летнего пешехода, который стоял на проезжей части. Он погиб на месте. За рулем иномарки был 24-летний молодой человек.

Чуть позже большегруз МАН наехал на тело погибшего.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU