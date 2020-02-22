Под Переславлем в ДТП погиб водитель легковушки

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:28:36+03:00

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В пятницу, 21 февраля, около 22.30 на 9 километре автодороги «Москва-Холмогоры» иномарка «Санг Енг» врезалась в грузовик «Вольво». За рулем легковушки находился 66-летний житель Москвы. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Большегрузом управлял 59-летний водитель.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП, МЧС, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU