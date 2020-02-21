Мэр Ярославля не нашел нарушений в конноспортивной школе

21 Февр. 2020 2020-02-21T23:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Волков приехал на конюшню, деятельность которой активисты попросили проверить. Петиция появилась на сайте change.org. Глава города назвал это место прекрасным и отметил, что там находится около ста лошадей. Также Волков подчеркнул, что коллектив школы работает результативно и самоотверженно. Мэр посмотрел сено, покормил лошадей и пообщался с ветеринаром.

– Нет никаких нареканий, но комиссия будет обязательно создана. Она проверит документацию, кормовую базу, конюшню и пообщается с коллективом, – подытожил глава города в конце своего визита.

ИСТОЧНИК KP.RU