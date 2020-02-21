Мэр Ярославля не нашел нарушений в конноспортивной школе
Местные активисты считают, что лошадей содержат в плохих условиях
Волков рассказал, что в конноспортивной школе находится около ста лошадейФото: Мэрия Ярославля
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Владимир Волков приехал на конюшню, деятельность которой активисты попросили проверить. Петиция появилась на сайте change.org. Глава города назвал это место прекрасным и отметил, что там находится около ста лошадей. Также Волков подчеркнул, что коллектив школы работает результативно и самоотверженно. Мэр посмотрел сено, покормил лошадей и пообщался с ветеринаром.
– Нет никаких нареканий, но комиссия будет обязательно создана. Она проверит документацию, кормовую базу, конюшню и пообщается с коллективом, – подытожил глава города в конце своего визита.
ИСТОЧНИК KP.RU