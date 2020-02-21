2020-02-21T20:47:14+03:00
Общество

«Всегда прибрано и чистенько»: ярославская зоозащитница о скандальной конноспортивной школе

Дочь Елены уже больше пяти лет занимается в этом учреждении
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославна встала на защиту конноспортивной школы, против деятельности которой появилась петиция.

– Я бываю там практически через день, но никогда не видела там умирающих лошадей, гнилого сена и ядов в траве. Животных в плохом состоянии я тоже не видела. Там всегда все надлежащим образом, прибрано и чистенько, – рассказала волонтер и зоозащитница Елена Пыркина.

Кстати, дочь Елены занимается в этой школе уже более пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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