«Всегда прибрано и чистенько»: ярославская зоозащитница о скандальной конноспортивной школе
Дочь Елены уже больше пяти лет занимается в этом учреждении
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Ярославна встала на защиту конноспортивной школы, против деятельности которой появилась петиция.
– Я бываю там практически через день, но никогда не видела там умирающих лошадей, гнилого сена и ядов в траве. Животных в плохом состоянии я тоже не видела. Там всегда все надлежащим образом, прибрано и чистенько, – рассказала волонтер и зоозащитница Елена Пыркина.
Кстати, дочь Елены занимается в этой школе уже более пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU