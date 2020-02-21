«Всегда прибрано и чистенько»: ярославская зоозащитница о скандальной конноспортивной школе

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:47:14+03:00

Дочь Елены уже больше пяти лет занимается в этом учреждении

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Ярославна встала на защиту конноспортивной школы, против деятельности которой появилась петиция.

– Я бываю там практически через день, но никогда не видела там умирающих лошадей, гнилого сена и ядов в траве. Животных в плохом состоянии я тоже не видела. Там всегда все надлежащим образом, прибрано и чистенько, – рассказала волонтер и зоозащитница Елена Пыркина.

Кстати, дочь Елены занимается в этой школе уже более пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU