Жизни пилота вертолета, упавшего в Переславском районе, ничего не угрожает
Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился предприниматель и блогер Андрей Шелестов, упал сегодня днем около деревни Веслево Переславского района. Пилот был госпитализирован, как ранее сообщалось, с черепно-мозговой травмой. Сейчас же врачи говорят только о травме ноги.
- Пострадавший был доставлен в нашу больницу и осмотрен специалистами. Врачи диагностировали травму ноги и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение, - сказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.
Повреждение ЛЭП привело к отключению электричества в населенном пункте. Сейчас оно уже восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU