2020-02-20T18:00:43+03:00
Происшествия

Жизни пилота вертолета, упавшего в Переславском районе, ничего не угрожает

Возможно, в самое ближайшее время его отпустят на домашнее лечение
Полина Вачнадзе
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Повреждение ЛЭП привело к отключению электричества в населенном пункте. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской областиПовреждение ЛЭП привело к отключению электричества в населенном пункте. ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области
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Вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился предприниматель и блогер Андрей Шелестов, упал сегодня днем около деревни Веслево Переславского района. Пилот был госпитализирован, как ранее сообщалось, с черепно-мозговой травмой. Сейчас же врачи говорят только о травме ноги.

- Пострадавший был доставлен в нашу больницу и осмотрен специалистами. Врачи диагностировали травму ноги и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение, - сказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Повреждение ЛЭП привело к отключению электричества в населенном пункте. Сейчас оно уже восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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