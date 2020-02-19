2020-02-19T16:16:34+03:00
Общество

Ярославцы встретят и проводят Масленицу трезвыми

В центре города во время праздника ограничат продажу спиртных напитков
Полина Вачнадзе
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Ограничения будут действовать 24 и 29 февраля, а также 1 мартаОграничения будут действовать 24 и 29 февраля, а также 1 мартаФото: Мэрия Ярославля
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Купить спиртное в центре Ярославля во время масленичных гуляний будет проблематично. Мэрия города рекомендовала предпринимателям ограничить продажу горячительных напитков. Постановление об этом, подписанное первым заместителем мэра города Аллой Кибец, опубликовано на сайте ведомства.

Ограничения будут действовать 24 и 29 февраля, а также 1 марта на территории, ограниченной Красной площадью, Волжским бульваром, Волжской набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, Богоявленской площадью, улицей Первомайской.

С 24 февраля по 1 марта в Ярославской области вновь пройдут масленичные гулянья с карнавальным шествием, выставками, играми и, конечно, вкусной едой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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