Ярославцы встретят и проводят Масленицу трезвыми

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:16:34+03:00

Ограничения будут действовать 24 и 29 февраля, а также 1 марта Фото: Мэрия Ярославля

В центре города во время праздника ограничат продажу спиртных напитков

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Купить спиртное в центре Ярославля во время масленичных гуляний будет проблематично. Мэрия города рекомендовала предпринимателям ограничить продажу горячительных напитков. Постановление об этом, подписанное первым заместителем мэра города Аллой Кибец, опубликовано на сайте ведомства.

Ограничения будут действовать 24 и 29 февраля, а также 1 марта на территории, ограниченной Красной площадью, Волжским бульваром, Волжской набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, Богоявленской площадью, улицей Первомайской.

С 24 февраля по 1 марта в Ярославской области вновь пройдут масленичные гулянья с карнавальным шествием, выставками, играми и, конечно, вкусной едой.

ИСТОЧНИК KP.RU