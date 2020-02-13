«Яркая Масленица» в гости к нам

В городах и районах региона гостей ждут карнавальные шествия, ярмарочные гулянья и ремесленные мастер-классы.

- Фестиваль «Яркая Масленица» позволяет нам работать с «низким» сезоном, увеличивать туристический поток в регион, заполнять гостиницы, увеличивать налоговые поступления в бюджет. Это одно из самых посещаемых событий, - отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. - В городах Ярославии программы составлены с учетом местных традиций празднования.

В Ярославле главная Масленица страны откроется 24 февраля большим карнавальным шествием.

В столице Золотого кольца можно будет посетить единственную в России резиденцию Государыни Масленицы, где находится ее кабинет и хранятся ее наряды. 24, 29 февраля и 1 марта на Советской площади и в сквере на улице Андропова развернется «Масленичная слобода». Для жителей и гостей города будут работать масленичный дом, гастрономическая и ремесленная ярмарка, карусели и каток.

В муниципальных районах большая часть программ запланирована на 29 февраля и 1 марта. В Ростове гостей приглашают на традиционную городскую ярмарку, которая испокон веков собирала на рыночной площади торговцев и производителей со всей округи. Здесь же предложат поучаствовать в играх и конкурсах, продегустировать квас и медовуху, приготовленные по старинным ростовским рецептам.

В Тутаеве, на левом берегу, в дни праздника состоится театрализованное представление «Ходит с песней и задором Масленица по Руси». Угличский туристско-информационный центр приглашает желающих посетить экскурсию «Вкусные истории Углича». В Переславле-Залесском подготовлены интерактивная программа о масленичных традициях и мастер-классы по росписи игрушек. В музее-усадьбе «Ботик Петра I» пройдет игровая программа «Петровская Масленица, или Царские проводы зимы». Основные элементы праздника восстановлены по материалам этнографических экспедиций музея и соответствуют обычаям гуляний Переславского уезда.

Название масленичных гуляний в Пошехонье - «Намазенькин день». Гостей ждут конкурс пирогов-«намазенек», масленичный флешмоб и зимние массовые спортивные игры.

В селе Вятском в масленичные дни будет идти программа «В масленичный денек съешь блинок!». Для жителей и гостей Ярославии подготовлены забавы, потехи, хороводные песни, частушки, ледяной столб с подарками, старинные качели и карусели, экскурсионные программы.

В Некоузском районе всех приглашают на ситскую Масленицу. Масленичный хоровод возглавит сказочный персонаж - Ситский Кот. Все желающие смогут вдоволь накататься с горы, поучаствовать во взятии снежного городка и проехать в санях по-ситски.