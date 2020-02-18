2020-02-18T18:16:41+03:00
Общество

Ярославские следователи проверят батутный центр, где девочка сломала ногу

Мама пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру
Полина Вачнадзе
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Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего пожаловалась маме на боль в ногеДевочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего пожаловалась маме на боль в ногеФото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП в батутном центре в Дзержинском районе произошло в ноябре 2019 года. Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего пожаловалась маме на боль в ноге. Врачи диагностировали перелом наружной лодыжки, ребенку потребовалась операция. Мама девочки обратилась в прокуратуру района, сотрудники ведомства вышли в суд с иском о компенсации морального и материального вреда с предпринимателя, открывшего батутный центр.

Свою проверку инициировало и Следственное управление СКР по Ярославской области.

- Следственным отделом по Дзержинскому району Ярославля организовано проведение доследственной проверки на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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