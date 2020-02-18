2020-02-18T14:23:59+03:00
Общество

В Ярославле девочка сломала ногу в батутном центре, а ее мама обратилась в прокуратуру

Женщина хочет взыскать с предпринимателя компенсации морального и материального вреда
Екатерина РЯБЦЕВА
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Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму и пожаловалась маме на боль в ногеДевочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму и пожаловалась маме на боль в ногеФото: Прокуратура Ярославской области
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В прокуратуру Дзержинского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь получила травму в батутном центре. Это случилось в ноябре 2019 года. На записях с камер видеонаблюдения видно, как девочка прыгает со скалодрома в поролоновую яму. После этого она пожаловалась маме на боль в ноге.

Женщина с ребенком обратились в травматологическое отделение Детской поликлиники №3, где врачи поставили диагноз: закрытый перелом наружной лодыжки левой голени. Девочке наложили гипсовую лангету, а через несколько дней прооперировали.

– По результатам проверки прокуратурой района в защиту интересов ребенка в Дзержинский районный суд Ярославля предъявлено исковое заявление о взыскании с предпринимателя, организовавшего деятельность батутного центра компенсации морального и материального вреда, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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