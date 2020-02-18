2020-02-18T13:08:39+03:00
Происшествия

«А мне летать охота»: В Ярославле металлическую остановку сорвал ветер

Происшествие случилось на Корабельной улице
Полина ЗАЙЦЕВА
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Благо, из-за «летающей» остановки никто не пострадал. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.com.Благо, из-за «летающей» остановки никто не пострадал. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.com.
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Утром 18 февраля жители Фрунзенского района Ярославля обнаружили сорванную с места металлическую конструкцию остановки. Виной этому послужил то ли сильный ветер, о котором предупреждали в МЧС, то ли низкое качество крепления конструкции.

- Остановка Корабельная отправилась в отпуск, - шутят жители города в социальных сетях. – Во Фрунзенском районе остановки часто улетают, чему удивляться?

Благо, из-за «летающей» остановки никто не пострадал. Не меньше на прошлой неделе повезло ярославцу и его грудному сыну. Из-за бездействия мэрии на коляску чуть было не упал тяжелый кусок штукатурки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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