Из-за гололеда в травмпункты Ярославля за три дня обратились 430 человек

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:17:46+03:00

В минувшие выходные пешее передвижение по городу стало настоящей пыткой для горожан. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Помимо катка под ногами, над головами ярославцев тоже нависла ледяная угроза

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Из-за постоянных перепадов температуры, а также полнейшего бездействия мэрии и уборочных служб, улицы Ярославля превратились в опасный каток. В минувшие выходные пешее передвижение по городу стало настоящей пыткой для горожан, утром понедельника ситуация не изменилась.

- С субботы 15 февраля по понедельник 17 февраля в травмпункты больниц Семашко и Соловьева обратились 430 травмированных ярославцев, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина.

Помимо скользких тротуаров, ярославцам нужно остерегаться сосулек, свисающих с крыш зданий. Напомним, если вы увидите сосульки или свесы на кровле, подайте заявку на их уборку в свою управляющую компанию или обратитесь в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.

ИСТОЧНИК KP.RU