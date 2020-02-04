Куда звонить, если с крыши нужно убрать сосульки
В Кировском и Ленинском районах Ярославля начали чистить крыши от снега и сосулек.
Из-за погоды ситуация остро пока не стоит, однако, доводить ее до края чревато. Еще свежо в памяти происшествие прошлого года, когда на женщину с крыши дома упала снежная глыба.
В день сейчас очищается примерно 40 кровель, снежные свесы могут образовываться на козырьках подъездов и балконов, потенциально опасны скатные крыши.
Если вы видите сосульки или свесы на кровле, подайте заявку на их уборку в свою управляющую компанию. Также можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.
ИСТОЧНИК KP.RU