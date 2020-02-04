Куда звонить, если с крыши нужно убрать сосульки

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:01:21+03:00

Можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40. Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

В Кировском и Ленинском районах Ярославля начали чистить крыши от снега и сосулек.

Из-за погоды ситуация остро пока не стоит, однако, доводить ее до края чревато. Еще свежо в памяти происшествие прошлого года, когда на женщину с крыши дома упала снежная глыба.

В день сейчас очищается примерно 40 кровель, снежные свесы могут образовываться на козырьках подъездов и балконов, потенциально опасны скатные крыши.

Если вы видите сосульки или свесы на кровле, подайте заявку на их уборку в свою управляющую компанию. Также можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.

ИСТОЧНИК KP.RU