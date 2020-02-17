Ярославцы жалуются на работу общественного транспорта
За прошлый год и начало этого на портал «Делаем вместе» поступило почти 4500 жалоб. Больше всего ярославцы оказались недовольны работой общественного транспорта, а именно несоблюдения им графиков движения. Из общей массы обращений, 1700 касались именно этой проблемы, сообщили сегодня, 17 февраля, на общегородском совещании в мэрии.
На неработающее уличное освещение поступило 1249 жалоб, на нарушение правил уборки дворов – 343, а на несоблюдение правил уборки проезжих частей – 158. 133 обращения касались плохой уборки дорог и тротуаров от снега и льда.
Кстати, с 24 февраля в Ярославле изменится расписание одного автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU