В Ярославле изменится расписание автобуса

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С 24 февраля у автобуса №9Т, который ходит по маршруту «Торговый переулок – ЯЗХМ», изменится расписание в будние дни.

От остановки «Торговый переулок» первый автобус будет отходить в 06:56, от остановки «ЯЗХМ» - в 06:18.

Окончание движения автобусов от остановочного пункта «Торговый переулок» запланировано на 20:00, от остановки «ЯЗХМ» - в 19:21.

Транспортное предприятие просит учитывать новое расписание при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU