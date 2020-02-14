2020-02-14T10:47:55+03:00
Общество

В Ярославле изменится расписание автобуса

Произойдет это 24 февраля
Полина Вачнадзе
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Транспортное предприятие просит учитывать новое расписание при планировании поездокТранспортное предприятие просит учитывать новое расписание при планировании поездокФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 24 февраля у автобуса №9Т, который ходит по маршруту «Торговый переулок – ЯЗХМ», изменится расписание в будние дни.

От остановки «Торговый переулок» первый автобус будет отходить в 06:56, от остановки «ЯЗХМ» - в 06:18.

Окончание движения автобусов от остановочного пункта «Торговый переулок» запланировано на 20:00, от остановки «ЯЗХМ» - в 19:21.

Транспортное предприятие просит учитывать новое расписание при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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