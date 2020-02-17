Сотрудники ярославского следственного управления приняли участие в лыжных гонках

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:24:36+03:00

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В минувшие выходные следователь-криминалист следственного отдела по Дзержинскому району Ярославля Александр Григорьев принял участие в марафоне «Лыжня России», который проходил 16 февраля в Подолино. На старт в этой гонке вышли 1500 человек: сотрудники различных организаций, студенты, спортсмены и любители лыжного спорта.

Не отстал от Александра Григорьева и его коллега – следователь по особо важным делам следственного отдела по Рыбинску Андрей Румянцев. Он принял участие в лыжном марафоне «Николов Перевоз Пересвет-II», который проходил в Московской области.

- Сотрудники следственного управления принимают активное участие не только в спортивных соревнованиях, которые организует наше ведомство, но и во всероссийских спортивных акциях. У нас уделяется большое внимание здоровому образу жизни, - сказал Андрей Румянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU