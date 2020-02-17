2020-02-17T11:44:26+03:00
Общество

В Ярославской области прошла «Лыжня России»

В гонке участвовали 1500 лыжников
Светлана Крутикова
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1500 человек приняли участие в "Лыжне России"1500 человек приняли участие в "Лыжне России"Фото: Правительство Ярославской области
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16 февраля в «Подолино» прошла массовая гонка «Лыжня России». На старт вышли 1500 человек: известные спортсмены, сотрудники различных организаций, школьники и студенты, а также просто любители лыжного спорта.

На дистанции 2 километра, которую бежали юные лыжники, первыми финишировали Артем Кузнецов из Данилова и Алена Николаева из Рыбинска. В забеге на 5 километров лучший результат показали Нина Громова из Ярославля и Кирилл Кочегаров из Рыбинска. А на самой длинной дистанции, 10 километров, лидерами стали переславец Максим Черезов и ярославна Юлия Сурикова.

– Такие мероприятия, как «Лыжня России», помогают в продвижении профессионального и любительского спорта в области. Радует, что школьники и студенты участвовали в гонке вместе с ветеранами и легендарными спортсменами. Уверен, что пример опытных лыжников вдохновит молодых людей на занятия спортом, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Завершилась «Лыжня России» награждением призеров кубками, медалями и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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