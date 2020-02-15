2020-02-15T14:41:03+03:00
Общество

Мэрия Ярославля не планирует застраивать площадь Волкова

Проект предусматривает лишь приведение правил зонирования в соответствие с генпланом города
Полина Вачнадзе
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Мэрия не планирует застраивать центр городаМэрия не планирует застраивать центр городаФото: Мэрия Ярославля
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Об этом сказал вчера, 14 февраля, главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов на заседании общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия. Он прояснил некоторые вопросы, связанные с проектом межевания площади Волкова. В частности, Цымбалов пояснил, что проект предусматривает лишь приведение правил зонирования в соответствие с генеральным планом города, а не строительство новых объектов. Тем более, что любое строительство здесь запрещено.

- Площадь Волкова является историческим центром Ярославля. С 2015 года приказом министерства культуры РФ на территории введено ограничение, любое строительство здесь запрещено. Мэрия не планирует застраивать центр города, — сказал Артем Цымбалов.

Работы на площади возможны только при условии сохранения градостроительных, объемно-пространственных и планировочных характеристик. Под землей строить же практически невозможно из-за инженерно-технических сетей, вынос которых наверх просто нереален.

Процедура межевания, по словам главного архитектора города, необходима для определения разрешенного вида использования земли. В территорию межевания войдут Власьевский сад, площадка у Знаменской башни, площадь у театра, торгово-офисный центр на улице Свободы. При этом было отмечено, что после того, как проект межевания будет сделан, его внесут на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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