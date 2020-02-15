Мэрия Ярославля не планирует застраивать площадь Волкова
Об этом сказал вчера, 14 февраля, главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов на заседании общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия. Он прояснил некоторые вопросы, связанные с проектом межевания площади Волкова. В частности, Цымбалов пояснил, что проект предусматривает лишь приведение правил зонирования в соответствие с генеральным планом города, а не строительство новых объектов. Тем более, что любое строительство здесь запрещено.
- Площадь Волкова является историческим центром Ярославля. С 2015 года приказом министерства культуры РФ на территории введено ограничение, любое строительство здесь запрещено. Мэрия не планирует застраивать центр города, — сказал Артем Цымбалов.
Работы на площади возможны только при условии сохранения градостроительных, объемно-пространственных и планировочных характеристик. Под землей строить же практически невозможно из-за инженерно-технических сетей, вынос которых наверх просто нереален.
Процедура межевания, по словам главного архитектора города, необходима для определения разрешенного вида использования земли. В территорию межевания войдут Власьевский сад, площадка у Знаменской башни, площадь у театра, торгово-офисный центр на улице Свободы. При этом было отмечено, что после того, как проект межевания будет сделан, его внесут на общественные обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU