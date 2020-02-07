В Ярославле мэрия разрешила межевание площади Волкова

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:01:36+03:00

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Постановление о межевании площади Волкова появилось на сайте мэрии Ярославля вчера. Подписано оно первым заместителем мэра Аллой Кибец, которая, пока глава города в отпуске, исполняет его обязанности.

Подготовило проект межевания и внесло его в мэрию АО «Спектр-Холдинг».

Можно ли считать появление такого документа первых шагом к реконструкции исторического места? Ответа на этот вопрос пока нет. Напомним, что в конце прошлого года уже шли разговоры о застройке площади Волкова. Проект даже был представлен в рамках международной выставки в Москве. Однако тогда взволнованную общественность заверили, что это – не более чем пример адаптации исторического места под современные условия городской среды, вариант возможного решения в условиях зоны ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU