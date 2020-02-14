2020-02-14T18:35:03+03:00
Общество

В Ярославле у домов культуры 1 марта ограничат движение транспорта

Сделают это из-за проведения праздника Масленицы
Полина Вачнадзе
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Такие ограничения вводятся для безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятийТакие ограничения вводятся для безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятийФото: Мэрия Ярославля
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Движение транспорта планируют ограничить 1 марта. Временный запрет на движение, остановку и стоянку автомобилей будет действовать у домов культуры Ярославля. Стоит быть внимательным водителям, маршрут которых пролегает мимо домов культуры "Гамма", "Энергетик", "Красный перевал - 1", "Нефтяник", "Судостроитель", "Радий", "Красный Перекоп".

Такие ограничения вводятся для безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий. Напомним, что в это время в Ярославле будет отмечаться "Главная Масленица страны - 2020". Это будет последний день масленичных гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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