В Ярославле у домов культуры 1 марта ограничат движение транспорта
Движение транспорта планируют ограничить 1 марта. Временный запрет на движение, остановку и стоянку автомобилей будет действовать у домов культуры Ярославля. Стоит быть внимательным водителям, маршрут которых пролегает мимо домов культуры "Гамма", "Энергетик", "Красный перевал - 1", "Нефтяник", "Судостроитель", "Радий", "Красный Перекоп".
Такие ограничения вводятся для безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий. Напомним, что в это время в Ярославле будет отмечаться "Главная Масленица страны - 2020". Это будет последний день масленичных гуляний.
ИСТОЧНИК KP.RU