Автору объявления о продаже «заговоренной» воды поступил оптовый заказ
Объявление о заговоренной от коронавируса воде стремительно набирает просмотры. Текст сообщения продавца дополнился также чесноком и аскорбиновой кислотой. Мы связались с «магическим» предпринимателем и спросили у него, как ярославцы отреагировали на необычное предложение.
- В личные сообщения пришло большое количество откликов! Даже поступил заказ на оптовую закупку, - смеется автор объявления Александр. – Мне очень хотелось повеселить народ. Рад, что получилось!
Александр добавил, что ярославцы поняли и прекрасно восприняли его шутку. Напомним, предложение о продаже появилось на одном из популярных сайтов объявлений. Поллитра «волшебного» эликсира предлагалось купить за 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU