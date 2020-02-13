Автору объявления о продаже «заговоренной» воды поступил оптовый заказ

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:20:05+03:00

Автор объявления отметил, что ярославцы поняли и прекрасно восприняли его шутку. Фото: скриншот с сайта "Авито"

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Объявление о заговоренной от коронавируса воде стремительно набирает просмотры. Текст сообщения продавца дополнился также чесноком и аскорбиновой кислотой. Мы связались с «магическим» предпринимателем и спросили у него, как ярославцы отреагировали на необычное предложение.

- В личные сообщения пришло большое количество откликов! Даже поступил заказ на оптовую закупку, - смеется автор объявления Александр. – Мне очень хотелось повеселить народ. Рад, что получилось!

Александр добавил, что ярославцы поняли и прекрасно восприняли его шутку. Напомним, предложение о продаже появилось на одном из популярных сайтов объявлений. Поллитра «волшебного» эликсира предлагалось купить за 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU