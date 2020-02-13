13 Февр. 2020 2020-02-13T15:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователь одного из популярных сайтов объявлений предложил ярослвцам купить «заговоренную» от короновируса воду. По словам автора, над жидкостью колдует 82-летняя баба Нина. За пол-литра воды «предприниматель» просит 200 рублей.

- Дaже если вы зaбoлeeте, тo пеpeнeсете коронавирус лeгкo и быстрo. Заговоpеннaя вода пpидaет oрганизму cилы и очищaeт егo, - гласит объявление. - Принимать ее нужно внутрь, строго дo 10 чacoв утра, а потом протереть жидкостью лицо.

В подарок автор объявления обещает подарить покупателям красную нить от сглаза. Совсем недавно в информационном пространстве гулял фейк про первого заразившегося коронавирусом в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU