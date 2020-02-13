Под Угличем легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся
Под Угличем легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся
К счастью, в аварии никто не пострадал
В Угличском районе Ярославской области в девять утра 13 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ 2114». Лада вылетела с автодороги «Углич-Фалюкова» в кювет и перевернулась.
- В ликвидации последствий ДТП приняли участие три спасателя МЧС и одна единица техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
К счастью, в аварии никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. Накануне в Ярославле произошло другое ДТП, тогда автобус сбил пешехода. Пострадавшая женщина нуждается в лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU