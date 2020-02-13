13 Февр. 2020 2020-02-13T14:59:50+03:00

Лада вылетела с автодороги «Углич-Фалюкова». Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

К счастью, в аварии никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Под Угличем легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся

К счастью, в аварии никто не пострадал

В Угличском районе Ярославской области в девять утра 13 февраля произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ 2114». Лада вылетела с автодороги «Углич-Фалюкова» в кювет и перевернулась.

- В ликвидации последствий ДТП приняли участие три спасателя МЧС и одна единица техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, в аварии никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. Накануне в Ярославле произошло другое ДТП, тогда автобус сбил пешехода. Пострадавшая женщина нуждается в лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU