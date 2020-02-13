2020-02-13T11:06:18+03:00
Происшествия

В Ярославле троллейбус сбил женщину

Она переходила дорогу справа налево
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пострадавшая нуждается в леченииПострадавшая нуждается в леченииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 12 февраля, в Ярославле на проспекте Ленина, рядом с домом №27 троллейбус ЛИАЗ-5280 сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево. За рулем общественного транспорта находился 43-летний водитель. Пострадавшая женщина-пешеход нуждается в амбулаторном лечении.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики, – рассказали в пресс-службе

Идет проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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