В Ярославской области 138 классов закрыли на карантин
138 классов в 46 школах Ярославской области закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. На внеплановые каникулы ушли школьники Ярославля, Рыбинска, Углича, Пошехонья, Некоуза.
В областном центре карантин объявлен не только в образовательных учреждениях, но и в детских садах.
В то же время Роспотребнадзор по Ярославской области сообщает, что обстановка в регионе по заболеваемости респираторными инфекциями благополучная. По их данным, показатели не превышают эпидемиологический порог ни по совокупному населению, ни по отдельным возрастным группам. Имеются единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусов: аденовирусы, РС-вирус, риновирусы, бокавирусы.
Кроме того, ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики:
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
- пользоваться маской,
- избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,
- регулярно мыть руки,
- промывать полость носа,
- регулярно проветривать помещение,
- ввести в рацион как можно больше продуктов с винамином С.
ИСТОЧНИК KP.RU