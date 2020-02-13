В Ярославской области 138 классов закрыли на карантин

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:11:36+03:00

Если вы заболели, не стоит заниматься самолечением - обратитесь к врачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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138 классов в 46 школах Ярославской области закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. На внеплановые каникулы ушли школьники Ярославля, Рыбинска, Углича, Пошехонья, Некоуза.

В областном центре карантин объявлен не только в образовательных учреждениях, но и в детских садах.

В то же время Роспотребнадзор по Ярославской области сообщает, что обстановка в регионе по заболеваемости респираторными инфекциями благополучная. По их данным, показатели не превышают эпидемиологический порог ни по совокупному населению, ни по отдельным возрастным группам. Имеются единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусов: аденовирусы, РС-вирус, риновирусы, бокавирусы.

Кроме того, ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики:

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,

- пользоваться маской,

- избегать контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,

- регулярно мыть руки,

- промывать полость носа,

- регулярно проветривать помещение,

- ввести в рацион как можно больше продуктов с винамином С.

ИСТОЧНИК KP.RU