2020-02-11T15:02:13+03:00
Общество

В Ярославле на карантин закрыли 10 групп в детсадах и 41 класс

Четыре школы перенесли каникулы для первоклассников
Полина Вачнадзе
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Имеются единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусовИмеются единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным на 11 февраля, в Ярославле на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 10 групп в девяти детских садах и 41 класс в 23 школах. Из-за превышения порога заболеваемости четыре школы города приняли решение перенести каникулы для первоклассников на более ранний срок, пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В то же время Роспотребнадзор по Ярославской области сообщает, что обстановка в регионе по заболеваемости респираторными инфекциями неделе благополучная. По их данным, показатели не превышают эпидемиологический порог ни по совокупному населению, ни по отдельным возрастным группам. Имеются единичные находки вирусов гриппа и различные варианты респираторных вирусов: аденовирусы, РС-вирус, риновирусы, бокавирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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