Рыбинская ГЭС увеличила сбросы воды

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:48:05+03:00

По данным на 12 февраля уровень воды составил 87,29 метров. ФОТО: служба по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»

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С сегодняшнего дня, 13 февраля, Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС. Произошло это в связи со стабилизацией водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе Ярославля, сообщает служба по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

С сегодняшнего дня начнется плавное увеличение сбросов воды до достижения расхода в 1900 куб.м/с. После этого сбросы составят плюс-минус 200 кубов от этой цифры. Такой режим продлится до 10 марта.

Постепенное увеличение расходов воды позволит продолжить подготовку Рыбинского водохранилища к прохождению весеннего половодья. Проще говоря, при такой работе сильного весеннего половодья удастся избежать.

По данным на 12 февраля уровень воды составил 87,29 метров. На недавней пресс-конференции в Главном Управлении МЧС по Ярославской области глава ведомства назвал причиной потопа человеческий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU