Глава регионального МЧС назвал человеческий фактор причиной затопления Ярославля

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:08:37+03:00

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В здании ГУ МЧС России по Ярославской области сегодня, 10 февраля, состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам затопления Ярославля. Главным спикером стал глава регионального МЧС Олег Бочаров. Полковник рассказал о причинах затопления, а также прокомментировал дальнейшие действия спасателей.

- Причина возникновения чрезвычайной ситуации - отсутствие ясных прогнозов по гидрологической обстановке на территории региона, - сказал Олег Бочаров. - Решения по сбросам ГЭС, входящих в Верхневолжское бассейновое водное управление, принимались «вслепую», это человеческий фактор.

Кроме того, глава регионального ведомства назвал некорректной работу администрации Ярославского района, которая, по его словам, давала цифры, не соответствующие реальному положению дел. Сразу же использовать тяжелую технику для устранения ЧП спасатели не могли по причине ледовой обстановки на Волге.

В настоящее время режим повышенной опасности сохраняется в Некрасовском районе. Это связано с образовавшимся в искривлении русла Волги ледовым затором. В Ярославском районе обстановка нормализуется.

Специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба, причиненного потопом. Напомним, что сегодня на общегородском заседании мэрии Ярославля было предложено предъявить иск о возмещении материального ущерба к организациям, виновным в ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU