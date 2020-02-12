В Ярэнерго проверили качество спецодежды и испытали системы безопасности при работе на высоте

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:37:30+03:00

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На базе филиала «Россети Центр Ярэнерго» состоялась демонстрация образцов специальной одежды и разработок систем безопасности при работе на высоте, предлагаемых к применению при работе на опорах ЛЭП различных конструкций и класса напряжения, а также оборудовании подстанций 35-110 кВ. В мероприятии приняли участие крупнейшие производители спецодежды и средств индивидуальной защиты, руководители управлений производственной безопасности и производственного контроля исполнительного аппарата и филиалов «Росcети Центр» и «Росcети Центра и Приволжья».

Разработчики презентовали новейшие системы безопасности, предназначенные для использования электромонтерами при работе на опорах линий электропередачи, разъединителях 35-110 кВ и других конструкциях. Также были представлены образцы спецодежды и спецобуви, в том числе инновационные модели российских производителей. Все виды продукции были испытаны в практических условиях, экспертная группа оценила качество и удобство их применения, а также возможность и целесообразность использования в производственной деятельности.

- Технический прогресс не стоит на месте, фирмы-производители создают все более совершенное оборудование, средства индивидуальной защиты из современных материалов. Мы внимательно следим за всеми их достижениями, тестируем и испытываем изделия. Не всегда новые и высокотехнологичные образцы оказываются удобнее. Например, сложная и точная система креплений, что идеально работает в лабораторных условиях, при температуре минус двадцать и налипании снега может уже не так хорошо показать себя и создать трудности электромонтеру. Не менее важен и вес изделий. В труднодоступные районы, куда не может проехать даже высокопроходимая техника, оборудование доставляют люди в прямом смысле слова на руках. Излишне усложненные тяжелые конструкции не добавят им комфорта. Поэтому мы все образцы испытываем в реальных условиях, смотрим, как они работают, предлагаем воспользоваться ими нашим сотрудникам и дать свои оценки. По итогам тестирования даем обратную связь производителям по направлениям, требующим доработки, - отметил заместитель главного инженера-начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Россети Центр Ярэнерго» Олег Лазаев.

Все виды продукции были испытаны в практических условиях

ИСТОЧНИК KP.RU