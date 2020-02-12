Прокуратура Ярославля выяснит, почему срывается строительство детской поликлиники

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:29:57+03:00

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Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова попросила главного прокурора региона разобраться с причинами срыва строительства детской поликлиники. Контракт на строительство был подписан с подрядчиком 29 июля 2019 года, к началу 2020 года должен был быть готов фундамент здания. Однако в конце декабря прошлого года контракт с организацией был расторгнут по соглашению сторон, хотя из выделенных на строительство 450 миллионов рублей работы были выполнены на 655 тысяч. Депутат отмечает, что никаких официальных комментариев по данной ситуации от органов власти Ярославской области не поступало.

- В качестве возможной причины расторжения контракта в СМИ была указана некачественная проектно-сметная документация. В частности, поступили замечания по несущей способности свай. При этом сам проект прошел государственную экспертизу, замечаний в адрес проектной организации не поступало. Параллельно в открытых источниках появилась информация о разработке нового проекта и объявлении нового аукциона на строительство детской поликлиники уже в феврале 2020 года, - говорится в депутатском запросе. - Подобный подход может привести к существенному нарушению сроков ввода в эксплуатацию и значительному удорожанию работ. По предварительной оценке - до одного миллиарда рублей с учетом того, что высота здания понижена с шести до четырех этажей.

На основании этих фактов Кузнецова просит прокуратуру проверить законность действий подрядчика, заказчика работ, а также департамент строительства Ярославской области, как главного распорядителя бюджетных средств по данному вопросу. После чего орган должен будет принять соответствующие меры реагирования. Напомним, медучреждение должно было появится во Фрунзенском районе города, рядом с больницей №2 на улице Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU