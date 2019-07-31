2019-07-31T19:28:48+03:00
Общество

В Ярославле начали готовить площадку для строительства новой детской поликлиники

Медучреждение должно начать работу через два года
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Поликлиника должна начать работу в 2021 году.Поликлиника должна начать работу в 2021 году.Фото: Правительство Ярославской области
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Подрядчик вышел на площадку для строительства новой детской поликлиники в Ярославле. Медучреждение появится во Фрунзенском районе рядом с больницей №2 на улице Пирогова. 31 июля на месте строительства начались геодезические работы, привязка чертежей к местности. Это этап подготовки к основным работам. К концу 2019 года здесь уже должен появиться фундамент. А сдать объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2021 года.

- Объект строится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость поликлиники - более 600 миллионов рублей, включая полное ее оснащение технологическим и медицинским оборудованием, – сообщил и.о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. В здании будет шесть этажей, в том числе технический. Общая площадь – почти 12 тысяч квадратных метров. В состав поликлиники будет входить своя клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения. И даже бассейн для грудничков. В сутки здесь можно будет принимать до 500 посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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