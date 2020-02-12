В колледжах Ярославля прошли проверки Управления ФСБ

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:00:25+03:00

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Образовательные учреждения Ярославля проверяли на предмет их антитеррористической защищенности. Сотрудники УФСБ России по Ярославской области обследовали промышленно-экономический и медицинский колледжи, а также профессиональный колледж №12.

- Результаты проведенных проверок показали, что все необходимые мероприятия по организации антитеррористической защищенность указанными учебными заведениями проводятся. Руководству даны все необходимые рекомендации для устранения недостатков, выявленных при проверке, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

Сотрудники силовых ведомств региона продолжают обследовать места массового пребывания людей на предмет их антитеррористической безопасности. Напомним, что в конце января Управление ФСБ провело проверки в ДК «Нефтяник» и в спортивном комплексе «Атлант».

ИСТОЧНИК KP.RU