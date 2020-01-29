2020-01-29T12:43:14+03:00
Общество

В Ярославле проверили ДК «Нефтяник» и спорткомплекс «Атлант»

Силовые ведомства региона начали масштабные проверки соблюдения мер антитеррористической безопасности
Полина Вачнадзе
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Проверки прошли сразу на нескольких объектах ЯрославляПроверки прошли сразу на нескольких объектах ЯрославляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Они прошли сразу на нескольких объектах Ярославля, сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах. Вчера, 28 января, сотрудники регионального Управления ФСБ проверили, находятся ли в безопасности посетители дома культуры «Нефтяник» и спортивного комплекса «Атлант».

Некоторые недочеты на этих объектах были выявлены, руководство заведений будет их исправлять. Но в целом, по словам источника в правоохранительных органах, и администрация, и персонал дома культуры и спорткомплекса принимают все меры для улучшения безопасности посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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