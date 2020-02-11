2020-02-11T14:14:28+03:00
Спорт

Дмитрий Миронов: «Местом проведения ЧМ по волейболу выбрана «Арена-2000»

Однако строительство нового волейбольного центра все же состоится
Полина ЗАЙЦЕВА
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Волейбольный центр должен стать одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов Ярославской области.Волейбольный центр должен стать одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области написал в социальных сетях о том, что главной площадкой для проведения матчей чемпионата мира по волейболу станет «Арена-2000». Ранее сообщалось, что специально к спортивному мероприятию в городе будет построен новый волейбольный центр. Дмитрий Миронов заверил, что строительство комплекса все-таки состоится.

- Решено, что новая площадка будет использоваться не только для тренировок и матчевых встреч нашего клуба «Ярославич», но и станет доступной всем ярославцам для массовых занятий самыми разными видами спорта, - написал чиновник в социальных сетях. – Кроме того, центр будет служить для проведения зрелищных мероприятий, в том числе масштабных концертов, крупных форумов и выставок.

Волейбольный центр должен стать одним из крупнейших культурно-спортивных комплексов Ярославской области. Напомним, проектная документация комплекса уже полностью разработана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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