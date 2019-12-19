Подготовка к Чемпионату мира по волейболу в Ярославской области не прекращалась

- Мы не прекращали подготовку к Чемпионату мира по волейболу до прояснения ситуации с решением WADA. Сегодня, в ходе своей ежегодной пресс-конференции, Президент России Владимир Путин подтвердил, что надо дождаться апелляций, - прокомментировал ситуацию губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети. – Соревнования не были запрещены, спортивным федерациям было рекомендовано их не проводить. Есть надежда, что они состоятся. И, как правильно отметил ярославский журналист Арсений Кондратьев, для региона этот чемпионат – хороший шанс развить туристическую и дорожную инфраструктуры. Продолжаем готовиться!

На данный момент проектная документация волейбольного центра, который планируют построить в Ярославле к Чемпионату мира, полностью разработана, экспертиза завершится на следующей неделе. Комплекс планируют построить на пересечении улицы Марголина и проспекта Фрунзе.

- По проекту подразумевается два здания: основное и для пляжного волейбола. В основном будут два больших функциональных зала – для проведения матчей с трибуной на 6 тысяч зрителей, и для тренировок на 500 мест. Залы полностью оборудуют всеми современными технологиями, например, в тренировочном предусматривается подогрев кварцевого песка. Надеемся, что нам удастся получить федеральное финансирование и реализовать данный проект, - сказал и.о.директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.