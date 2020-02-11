В Ярославле после потопа начали приводить в порядок Волжскую набережную

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:23:01+03:00

Рабочие откидывают лед от чугунных ограждений, освобождают от снега и наледи лавочки и урны. Фото: Полина Вачнадзе

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Сотрудники «Горзеленхоза» начали приводить в порядок Волжскую набережную. Первым делом было принято решение очистить Стрелку от льда, толщина которого от 30 до 50 сантиметров.

Рабочие откидывают лед от чугунных ограждений, освобождают от снега и наледи лавочки и урны.

- Само ограждение пока трогать не будем, оно может не выдержать и лопнуть. Все работы проводятся вручную, техника только вывозит глыбы льда, - рассказал и.о. директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

После того, как Стрелка будет облагорожена, рабочие пойдут дальше по набережной в сторону железнодорожного моста.

Вчера, 10 февраля, на общегородском совещании мэрии города было предложено предъявить иск о компенсации материального ущерба к организациям, виновным в затоплении территорий. Пока что точную сумму этого ущерба специалисты определить не могут. Например, по набережной его смогут оценить только весной, когда сойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU