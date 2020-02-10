«Можно было выявить и предотвратить»: губернатор высказался о затоплении Ярославля

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:23:20+03:00

Дмитрий Миронов отметил, что хоть опасность дальнейшего подъема воды и миновала, впереди огромная работа по устранению последствий ЧП. Фото: Правительство Ярославской области

Дмитрий Миронов заявил, что личности виновных в ЧП будут установлены

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Губернатор Ярославской области высказался о ситуации с затоплением региона. Дмитрий Миронов отметил, что хоть опасность дальнейшего подъема воды и миновала, впереди огромная работа по устранению последствий ЧП.

- Уже начата работа по расчистке ото льда береговых линий и проездов в населенных пунктах. Ведется оценка ущерба, нанесенного муниципальным территориям, - написал чиновник в социальных сетях. - В преддверии весеннего паводка необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб.

Кроме того, губернатор пообещал, что личности виновных в происшествии будут установлены. Напомним, накануне, глава регионального МЧС назвал главной причиной затопления человеческий фактор и халатность.

ИСТОЧНИК KP.RU