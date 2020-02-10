2020-02-10T16:01:56+03:00
Общество

Ярославские энергетики рассказали школьникам о своей работе

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» провели для учащихся 3 класса школы №58 города Ярославля экскурсию на предприятие
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Энергетики показали ребятам подстанцию «Северная»Энергетики показали ребятам подстанцию «Северная»
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Энергетики показали ребятам подстанцию «Северная» и доступным языком объяснили, для чего нужны подобные энергообъекты и каким образом они работают. В музее истории Ярославской энергосистемы школьникам рассказали о первых городских электростанциях и линиях электропередачи, масштабных стройках ранних пятилеток и активном развитии энергосистемы региона в послевоенное время. Оказалось, что у ребят в школе проводятся дополнительные уроки истории и поэтому они, несмотря на юный возраст, отлично ориентируются в датах. Дети без затруднений ответили экскурсоводу, когда была революция, вторая мировая и Великая Отечественная война и с интересом рассматривали фотографии столетней давности.

Отдельное внимание энергетики уделили разъяснению правил безопасного обращения с электричеством. В классе охраны труда для школьников был организован урок по электробезопасности, в ходе которого энергетики донесли до ребят информацию о чрезвычайной опасности электрического тока и пояснили, как нужно действовать, чтобы избежать несчастных случаев.

В музее школьникам рассказали о первых городских электростанциях

В музее школьникам рассказали о первых городских электростанциях

ИСТОЧНИК KP.RU

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