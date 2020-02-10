Ремонт основного котла Тутаевской котельной завершится к 11 февраля
Ремонт основного котла Тутаевской районной котельной должен завершиться к 11 февраля. На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла.
- За те дни, когда параметры температурного режима теплоснабжения были ниже нормы будет сделан перерасчет, - уточнил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Гражданам никуда ходить не надо, вся информация будет отражена в квитанциях.
Напомним, авария произошла 6 февраля из-за сбоя в работе автоматики котельной. Полного отключения отопления во время аварии удалось избежать благодаря переключению на паровые котлы и Тутаевскую ПГУ. Кроме того, чтобы сохранить тепло в жилых домах, власти решили отключить от отопления промзону и административные здания.
ИСТОЧНИК KP.RU