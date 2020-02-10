2020-02-10T11:11:37+03:00
Общество

Ремонт основного котла Тутаевской котельной завершится к 11 февраля

Жителям города сделают пересчет за те дни, когда температура в их квартирах опустилась ниже нормы
Полина ЗАЙЦЕВА
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На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла.На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла.Фото: Правительство Ярославской области
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Ремонт основного котла Тутаевской районной котельной должен завершиться к 11 февраля. На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла.

- За те дни, когда параметры температурного режима теплоснабжения были ниже нормы будет сделан перерасчет, - уточнил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Гражданам никуда ходить не надо, вся информация будет отражена в квитанциях.

Напомним, авария произошла 6 февраля из-за сбоя в работе автоматики котельной. Полного отключения отопления во время аварии удалось избежать благодаря переключению на паровые котлы и Тутаевскую ПГУ. Кроме того, чтобы сохранить тепло в жилых домах, власти решили отключить от отопления промзону и административные здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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