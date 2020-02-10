Ремонт основного котла Тутаевской котельной завершится к 11 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:11:37+03:00

На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла. Фото: Правительство Ярославской области

Жителям города сделают пересчет за те дни, когда температура в их квартирах опустилась ниже нормы

Изменить размер текста: A A

Ремонт основного котла Тутаевской районной котельной должен завершиться к 11 февраля. На данный момент подрядчик уже устранил дефекты на трубах, выполняется обмуровка котла.

- За те дни, когда параметры температурного режима теплоснабжения были ниже нормы будет сделан перерасчет, - уточнил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. - Гражданам никуда ходить не надо, вся информация будет отражена в квитанциях.

Напомним, авария произошла 6 февраля из-за сбоя в работе автоматики котельной. Полного отключения отопления во время аварии удалось избежать благодаря переключению на паровые котлы и Тутаевскую ПГУ. Кроме того, чтобы сохранить тепло в жилых домах, власти решили отключить от отопления промзону и административные здания.

ИСТОЧНИК KP.RU