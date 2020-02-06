Тутаевская администрация лишилась отопления ради местных жителей
На котельной в Тутаеве случился сбой в работе автоматики. В результате произошла деформация труб теплообменника и обмуровки основного котла котла КВГМ-100, но в ЕДДС сообщение об этом поступило не сразу. Чтобы полностью восстановить работу котельной и обеспечить город теплом, потребуется до семи суток.
– Все это время город будут отапливать Тутаевская ПГУ и два паровых котла котельной. Расчетное снижение температурного показателя теплоносителя от нормативного составит порядка 10 градусов, – рассказал на свой странице в фейсбуке глава администрации Тутевского района Дмитрий Юнусов.
Чтобы тепло вернулось в дома, власти приняли решение отключить промзону и административные здания, в числе которых и администрация Тутаевского района.
Отключение горячего водоснабжения будет проходить по очереди в домах одной из трех частей города на правом берегу.
Дмитрий Юнусов посетил квартиры тутаевцев и отметил, что температура в одной из них достигает 22 градуса, в другой – 20, а в третьей упала до 18 градусов.
– Но знаю, что есть квартиры, в которых 16 градусов, и без обогревателя не обойтись, – сообщил Юнусов.
ИСТОЧНИК KP.RU