2020-02-06T10:57:16+03:00
Происшествия

Тутаевская администрация лишилась отопления ради местных жителей

Из-за аварии на котельной пришлось пожертвовать теплом на промзонах и в административных зданиях
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: с личной страницы Дмитрия ЮнусоваФОТО: с личной страницы Дмитрия Юнусова
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На котельной в Тутаеве случился сбой в работе автоматики. В результате произошла деформация труб теплообменника и обмуровки основного котла котла КВГМ-100, но в ЕДДС сообщение об этом поступило не сразу. Чтобы полностью восстановить работу котельной и обеспечить город теплом, потребуется до семи суток.

– Все это время город будут отапливать Тутаевская ПГУ и два паровых котла котельной. Расчетное снижение температурного показателя теплоносителя от нормативного составит порядка 10 градусов, – рассказал на свой странице в фейсбуке глава администрации Тутевского района Дмитрий Юнусов.

Чтобы тепло вернулось в дома, власти приняли решение отключить промзону и административные здания, в числе которых и администрация Тутаевского района.

Отключение горячего водоснабжения будет проходить по очереди в домах одной из трех частей города на правом берегу.

Дмитрий Юнусов посетил квартиры тутаевцев и отметил, что температура в одной из них достигает 22 градуса, в другой – 20, а в третьей упала до 18 градусов.

– Но знаю, что есть квартиры, в которых 16 градусов, и без обогревателя не обойтись, – сообщил Юнусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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