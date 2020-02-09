В Ярославской области столкнулись три легковушки и "Газель"
ДТП в Ростовском районе, недалеко от Поречья, произошло вчера, 8 февраля, в 23 часа. На трассе М-8 столкнулись сразу четыре машины: "Шевроле Лачетти", "Мазда", "Сузуки" и грузовая "Газель".
На месте аварии работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.
Известно, что травмы получили три человека. Всем им на месте была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
А в Ярославле осудили водителя маршрутки, по вине которого пассажирка получила множественные переломы, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Какой штраф назначили водителю?
ИСТОЧНИК KP.RU