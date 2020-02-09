2020-02-09T17:12:02+03:00
Происшествия

В Ярославской области столкнулись три легковушки и "Газель"

Пострадали три человека
Полина Вачнадзе
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Одна из машин, попавших в аварию на трассе М-8. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерОдна из машин, попавших в аварию на трассе М-8. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП в Ростовском районе, недалеко от Поречья, произошло вчера, 8 февраля, в 23 часа. На трассе М-8 столкнулись сразу четыре машины: "Шевроле Лачетти", "Мазда", "Сузуки" и грузовая "Газель".

На месте аварии работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

Известно, что травмы получили три человека. Всем им на месте была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

А в Ярославле осудили водителя маршрутки, по вине которого пассажирка получила множественные переломы, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Какой штраф назначили водителю?

ИСТОЧНИК KP.RU

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